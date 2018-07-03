Дело экс-"беркутовцев": у пострадавшего майдановца были психические расстройства

Адвокаты "беркутовцев" заявили в суде о психических расстройствах раненного активиста Майдана Анатолия Хомалича

В Святошинском районном суде Киева во вторник, 3 июля, на заседании по делу против пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, рассматривают эпизод ранения активиста Евромайдана Анатолия Хомалича. Сторона защиты утверждает, что у пострадавшего имеются психические расстройства, передает из зала суда корреспондент РБК-Украина.

"Суд переходит к рассмотрению эпизода ранения Хомалича Анатолия. Он сегодня не присутствовал на заседании", - заявил судья Сергей Дячук в ходе заседания.

Так, суд исследовал видео следственного эксперимента в ходе которого потерпевший воспроизвел момент ранения.

Сторона защиты утверждает, что у потерпевшего имеются психические расстройства вследствие употребления алкоголя.

"Потерпевший находится на медицинском лечении с диагнозом расстройство психики вследствие употребления алкоголя", - сказал адвокат.

Добавим, на одном из прошлых заседаний в отношении экс-"беркутовцев", суд согласился допросить в качестве свидетеля защиты бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В марте-апреле 2014 года было задержано сотрудников специальной роты "Беркут".

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Євромайдану.

Напомним, 21 июня 2018 года в ходе заседания по делу экс-"беркутовцев" было определено, как именно погиб активист Евромайдана из Винницы Максим Шимко. Судом исследован ряд вещественных доказательств, а также заслушаны выводы экспертов о характере ранений Шимко.

Отметим, в марте 2018 года Святошинский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры Украины вывести из процесса по делу в отношении пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" адвоката Александра Горошинского. В другом деле адвокат защищает интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, из-за чего может возникнуть конфликт интересов.