Дело "Дельта Банка": стало известно, кому объявили подозрение

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев "Дельта Банка". Речь о Николае Лагуне.
Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.
Отметим, прокуратура подозревает Лагуна в растрате имущества и средств "Дельта Банка" более чем на 1 млрд гривен. Вместе с ним в деле фигурируют двое заместителей главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.
Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, прокуратура будет просить суд избрать владельцу "Дельта Банка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд гривен.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Лагун может подпасть под новые санкции СНБО за так называемый "банкопад".