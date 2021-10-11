UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дело "Дельта Банка": стало известно, кому объявили подозрение

Автор: Олег Черныш

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев "Дельта Банка". Речь о Николае Лагуне.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

Отметим, прокуратура подозревает Лагуна в растрате имущества и средств "Дельта Банка" более чем на 1 млрд гривен. Вместе с ним в деле фигурируют двое заместителей главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, прокуратура будет просить суд избрать владельцу "Дельта Банка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Лагун может подпасть под новые санкции СНБО за так называемый "банкопад".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дельта БанкНиколай Лагун