Одному из владельцев "Дельта Банка" объявили подозрение в растрате 1 млрд гривен

Правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев "Дельта Банка", который в прошлом занимал должность главы наблюдательного совета финучреждения. Ему инкриминируют растрату средств и имущества банка более чем на 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову .

Вместе с владельцем подозрение получили двое заместителей главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

По данным следствия, подозреваемые причастны к продаже долга банком без оценки. Так, 42 млн гривен долга продали за 4 млн гривен.

"И даже этих средств банк не получил - "выгодную" операцию провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - рассказала Венедиктова.

Кроме того, как рассказала генпрокурор, подозреваемые вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн гривен, а также выдали 160 млн гривен кредита предприятию, бенефициаром которого является близкий родственник владельца банка. Кредиты также выдавались фирмам-однодневкам, которые не имели никаких активов и имущества.

Сейчас судом арестованы активы владельца банка на 790 млн гривен, а также арестовано около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Также арест наложили на 1 млн долларов со счета главы Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Прокуратура будет просить суд избрать владельцу "Дельта Банка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд гривен.