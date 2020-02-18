Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в другой суд

Киевский апелляционный суд направил так называемое дело "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца на рассмотрение в другой суд в связи с нарушением разумных сроков рассмотрения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что сегодня Киевский апелляционный суд решил передать в другой суд дело "бриллиантовых прокуроров". Данное производство, которое рассматривалось Голосеевским райсудом Киева, будет направлено в Оболонский районный суд из-за неэффективности судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков.

Напомним, в 2015 году по подозрению в получении крупной взятки задерживали первого замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. В ходе обысков у них изъяли около 500 тысяч долларов, а также бриллианты и оружие.

Обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд еще в январе 2016 года. А в конце сентября 2019 Голосеевский суд передавал дело "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд Украины.