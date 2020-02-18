Справу "діамантових прокурорів" передали в інший суд

Київський апеляційний суд направив так звану справу "діамантових прокурорів" Володимира Шапакіна та Олександра Корнійця на розгляд до іншого суду у зв'язку з порушенням розумних строків розгляду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що сьогодні Київський апеляційний суд вирішив передати до іншого суду справу "діамантових прокурорів". Дане провадження, яке розглядалося Голосіївським райсудом Києва, буде направлено в Оболонський районний суд через неефективність судового розгляду і порушення розумних строків.

Нагадаємо, у 2015 році за підозрою в отриманні великого хабара затримували першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. В ході обшуків у них вилучили близько 500 тисяч доларів, а також діаманти та зброю.

Обвинувальний акт стосовно колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду ще у січні 2016 року. А в кінці вересня 2019 Голосіївський суд передавав справу "діамантових прокурорів" у Вищий антикорупційний суд України.