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Дело Бабченко: суд арестовал подозреваемого в организации покушения

НовостиОбщество    31.05.2018 - 22:17
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом объявила судья Виктория Светлицкая, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказала судья.

Отметим, сегодня, в ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что оснований считать, что был совершен террористический акт нет.

Вместе с тем, прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, подозреваемый в организации покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман - в зале Шевченковского суда заявил, что работает на контрразведку.

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Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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