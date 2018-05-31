Дело Бабченко: суд арестовал подозреваемого в организации покушения

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом объявила судья Виктория Светлицкая, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказала судья.

Отметим, сегодня, в ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что оснований считать, что был совершен террористический акт нет.

Вместе с тем, прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, подозреваемый в организации покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман - в зале Шевченковского суда заявил, что работает на контрразведку.