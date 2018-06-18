Дело Бабченко: суд оставил Германа под стражей

Коллегия судей постановила оставить жалобу стороны защиты без удовлетворения

Сегодня, 18 июня 2018, Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Коллегия судей постановила оставить жалобу стороны защиты без удовлетворения", - сообщил судья.

Дело рассматривала коллегия судей из трех человек: Вячеслав Дзюбин, Иван Рыбак, Валерий Лашевич.

В зале также присутствовали прокуроры Александр Банник и Роман Циб, а также адвокаты Евгений Солодко и Валерий Поваров.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Отметим, 31 мая прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, подозреваемый в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман - в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" в Украине.