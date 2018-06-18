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Справа Бабченка: суд залишив Германа під вартою

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 17:19
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Колегія суддів постановила залишити скаргу сторони захисту без задоволення

Сьогодні, 18 червня 2018, Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Про це заявив суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Колегія суддів постановила залишити скаргу сторони захисту без задоволення", - повідомив суддя.

Справу розглядала колегія суддів з трьох осіб: В'ячеслав Дзюбін, Іван Рибак, Валерій Лашевич.

В залі також були присутні прокурори Олександр Банник і Роман Циб, а також адвокати Євген Солодко і Валерій.

Раніше Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Зазначимо, 31 травня прокуратура просила обрати Герману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, підозрюваний в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка - Борис Герман - в Апеляційному суді Києва заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку" в Україні.

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Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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