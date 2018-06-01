Дело Бабченко: СБУ получила данные об угрозе жизни других граждан

СБУ обещает сообщать детали об угрозах гражданам

В ходе расследования покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Служба безопасности Украины (СБУ) получила информацию об угрозе жизни других граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на Facebook.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в деле приготовления террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко службой получена информация относительно реальной угрозы безопасности других граждан. Детали сообщим", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины сообщает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в деле приготовления... Опубликовано Служба безопасности Украины 1 июня 2018 г.

Напомним, в четверг, 31 мая, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ получила список из 30 потенциальных жертв российских спецслужб, в который был включен журналист Аркадий Бабченко. Луценко отметил, что все люди, перечисленные в этом списке, получат надлежащую охрану.

Добавим, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого - Бориса Германа - в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.