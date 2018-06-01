Справа Бабченко: СБУ надасть охорону 30 особам зі списку потенційних жертв

Луценко заявив, що список передав підозрюваний в організації замаху на Аркадія Бабченко

Служба безпеки України отримала список з 30 потенційних жертв російських спецслужб, в який був включений журналіст Аркадій Бабченко. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться в руках СБУ, і всі люди, в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їх смерть", - сказав Луценко.

Глава ГПУ повідомив, що троє людей зі списку вже відомі. За словами Луценка, підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко сказавв, що людей зі списку збиралися вбити на замовлення російських спецслужб.

Луценко роз'яснив, що інсценування вбивства Бабченка проводилося для того, щоб отримати більше інформації у організатора злочину і отримати список потенційних жертв.

Нагадаємо, у прокуратурі заявили, що Борис Герман, якого підозрюють у замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко, не співпрацював з українською контррозвідкою.

Як повідомлялося раніше, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко.

Зазначимо, 31 травня, в ході судового засідання адвокат підозрюваного Бориса Германа в Шевченківському районному суді заявив, що немає підстав вважати, що був здійснений терористичний акт.

Адвокат сказав, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.