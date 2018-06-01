Справа Бабченка: СБУ отримала дані про загрозу життю інших громадян

СБУ обіцяє повідомляти деталі щодо загроз громадянам

У ході розслідування замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України (СБУ) отримала інформацію про загрозу життю інших громадян. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ на Facebook.

"Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування терористичного акту стосовно журналіста А. Бабченка службою отримано інформацію щодо реальної загрози безпеці інших громадян. Деталі повідомлятимемо", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування... Опубліковано Служба безпеки України 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що СБУ отримала список із 30 потенційних жертв російських спецслужб, в який був включений журналіст Аркадій Бабченко. Луценко зазначив, що усі люди, перераховані у цьому списку, отримають належну охорону.

Додамо, вчора Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного - Бориса Германа - в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко.