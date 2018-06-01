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Справа Бабченка: СБУ отримала дані про загрозу життю інших громадян

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 14:39
Ілюстративне фото: СБУ (president.gov.ua)
Ілюстративне фото: СБУ (president.gov.ua)

СБУ обіцяє повідомляти деталі щодо загроз громадянам

У ході розслідування замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України (СБУ) отримала інформацію про загрозу життю інших громадян. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ на Facebook.

"Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування терористичного акту стосовно журналіста А. Бабченка службою отримано інформацію щодо реальної загрози безпеці інших громадян. Деталі повідомлятимемо", - йдеться у повідомленні.

 

Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування...

Опубліковано Служба безпеки України 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що СБУ отримала список із 30 потенційних жертв російських спецслужб, в який був включений журналіст Аркадій Бабченко. Луценко зазначив, що усі люди, перераховані у цьому списку, отримають належну охорону.

Додамо, вчора Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного - Бориса Германа - в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко.

В Угорщині з розумінням сприйняли спецоперацію з "убивством" Бабченка Справа Бабченко: СБУ надасть охорону 30 особам зі списку потенційних жертв
Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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