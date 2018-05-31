Дело Бабченко: прокуратура просит для Германа содержание под стражей

Установлено, что в начале апреля был запланирован террористический акт

Прокурор по делу Руслан Кравченко заявил, что сторона обвинения просит к Борису Герману применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом Кравченко сообщил в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Так, ходатайство о содержании под стражей поддерживаем. Установлено, что в начале апреля был запланирован террористический акт", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что Герман передал Цимбалюку задаток за совершение преступления возле торгового центра "Оушен Плаза".

"Герман периодически звонил Цимбалюку и подчеркивал необходимость в скорейшем совершении убийства Аркадия Бабченко для дальнейшего освещения в СМИ. Цимбалюк же, в свою очередь, 6 апреля обратился в правоохранительные органы с целью изобличения Германа", - добавил прокурор.

Таким образом, по словам Кравченко, Герман планировал совершение преступления.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. В Шевченковский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения вероятному организатору покушения на Аркадия Бабченко на имя Бориса Германа.