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Справа Бабченка: прокуратура просить для Германа тримання під вартою

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 21:25
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Встановлено, що на початку квітня було заплановано терористичний акт

Прокурор по справі Руслан Кравченко заявив, що сторона обвинувачення просить до Германа Бориса застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це Кравченко повідомив у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Так, клопотання про тримання під вартою підтримуємо. Встановлено, що на початку квітня було заплановано терористичний акт", - повідомив Кравченко.

Він зазначив, що Герман передав Цимбалюку задаток за вчинення злочину біля торгового центру "Оушен Плаза".

"Герман періодично телефонував Цимбалюку та наголошував на необхідності на найшвидшому вчиненні вбивства Аркадія Бабченка задля подальшого висвітлення у ЗМІ. Цимбалюк же, в свою чергу, 6 квітня звернувся до правоохоронних органів з метою викриття Германа", - додав прокурор.

Таким чином, за словами Кравченка, Герман планував вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка. В Шевченківський районний суд надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу ймовірному організатору замаху на Аркадія Бабченка на ім'я Бориса Германа. 

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Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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