Дело Бабченко: СБУ предоставит охрану 30 лицам из списка потенциальных жертв

Луценко заявил, что список передал подозреваемый в организации покушения на Аркадия Бабченко

Служба безопасности Украины получила список из 30 потенциальных жертв российских спецслужб, в который был включен журналист Аркадий Бабченко. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал Луценко.

Глава ГПУ сообщил, что трое человек из списка уже известны. По словам Луценка, подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко сказал, что людей из списка собирались убить по заказу российских спецслужб.

Луценко разъяснил, что инсценирование убийства Бабченка проводилось для того, чтобы получить больше информации у организатора преступления и получить список потенциальных жертв.

Напомним, в прокуратуре заявили, что Борис Герман, которого подозревают в покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с украинской контрразведкой.

Как сообщалось ранее, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Отметим, 31 мая, в ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что нет оснований считать, что был совершен террористический акт.

Адвокат сказал, что сторона защиты будет обжаловать решение суда.