Справа Бабченка: з'явилися подробиці про список потенційних жертв

У списку потенційних жертв російських спецслужб фігурує ряд журналістів

У списку потенційних жертв російських спецслужб, який отримали правоохоронці в ході слідства по підготовці замаху на журналіста Аркадія Бабченка, фігурують десятки українських журналістів. Про це РБК-Україна повідомив один з учасників зустрічі фігурантів списку з керівництвом Служби безпеки і Генеральної прокуратури України, яка відбулася напередодні.

За його словами, вчора фігурантів списку запросили на зустріч з главою СБУ Василем Грицаком, генпрокурором Юрієм Луценком і головою Національної поліції Сергієм Князєвим. На зустрічі їм розповіли деталі спецоперації щодо інсценування вбивства Бабченка. Крім того, силовики відзначили, що в розпорядженні СБУ є список потенційних жертв з 47 осіб, більшість з яких - журналісти. Тим, хто погодився на підписку про нерозголошення інформації, показали фрагменти оперативного відео.

Крім того, на зустрічі також були присутні слідчі, які відразу провели перший допит. На даний момент фігуранти списку перебувають у статусі свідків. Також присутнім повідомили, що існує реальна загроза життю частини з них, проте не уточнили, про кого саме йде мова. У той же час всім запрошеним запропонували написати заяву на надання охорони.

Зазначимо, в даному списку фігурують журналісти Євген Кисельов, Матвій Ганапольський, Айдер Муждабаєв, Осман Пашаєв, Юлія Мостова і Віталій Портников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України надасть охорону 30 особам зі списку потенційних жертв.