Дело Бабченко: адвокат обжалует сообщение о подозрении Герману

Герман сказал, что Стельмашенко он не знает

Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что сторона защиты будет обжаловать уведомление о подозрении его подзащитному. Об этом адвокат сообщил журналистам после заседания в Апелляционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будем обжаловать сообщение о подозрении. О том, что этот второй задержанный Тарас Стельмашенко - я слышал. Герман сказал, что он этого человека не знает, когда я показал ему фотографию" , - сказал адвокат.

Напомним, ранее в СБУ заявили о том, что в деле покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко задержано второе лицо.

30 мая стало известно, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой СБУ.