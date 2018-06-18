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Дело Бабченко: адвокат обжалует сообщение о подозрении Герману

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 16:46
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Герман сказал, что Стельмашенко он не знает

Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что сторона защиты будет обжаловать уведомление о подозрении его подзащитному. Об этом адвокат сообщил журналистам после заседания в Апелляционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будем обжаловать сообщение о подозрении. О том, что этот второй задержанный Тарас Стельмашенко - я слышал. Герман сказал, что он этого человека не знает, когда я показал ему фотографию" , - сказал адвокат.

Напомним, ранее в СБУ заявили о том, что в деле покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко задержано второе лицо.

30 мая стало известно, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой СБУ.

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Теги публикации: журналисты, покушение, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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