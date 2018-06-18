Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Бабченко: адвокат оскаржуватиме повідомлення про підозру Герману

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 16:46
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Герман сказав, що Стельмашенка він не знає

Адвокат Бориса Германа Євген Солодко заявив, що сторона захисту оскаржуватиме повідомлення про підозру його підзахисному. Про це адвокат повідомив журналістам після засідання в Апеляційному суді, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Будемо оскаржувати повідомлення про підозру. Про те, що цей другий затриманий Тарас Стельмашенко - я чув. Герман сказав, що він цю особу не знає, коли я показав йому фотографію" , - сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили про те, що у справі замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка затримана друга особа.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий, а його "смерть" була інсценуванням СБУ.

Справа Бабченко: суд почав розгляд апеляції Справа Бабченко: Герман заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку"
Теги публікації: журналисты, покушение, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся