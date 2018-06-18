Справа Бабченко: адвокат оскаржуватиме повідомлення про підозру Герману

Герман сказав, що Стельмашенка він не знає

Адвокат Бориса Германа Євген Солодко заявив, що сторона захисту оскаржуватиме повідомлення про підозру його підзахисному. Про це адвокат повідомив журналістам після засідання в Апеляційному суді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Будемо оскаржувати повідомлення про підозру. Про те, що цей другий затриманий Тарас Стельмашенко - я чув. Герман сказав, що він цю особу не знає, коли я показав йому фотографію" , - сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили про те, що у справі замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка затримана друга особа.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий, а його "смерть" була інсценуванням СБУ.