Дело в АМКУ о монополизме ДТЭК излишне политизировано, - Терентьев

Новости Происшествия 07.08.2018 - 17:35
Фото: Юрий Терентьев (РБК-Украина)
Фото: Юрий Терентьев (РБК-Украина)

Терентьев заявил, что проблема дела ДТЭК в его излишней политизированности в самом начале

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев заявил о политизации расследования дела о возможном злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Об этом Терентьев заявил в интервью изданию "Цензор. НЕТ".

По словам Терентьева, трехгодичное расследование не выявило нарушений со стороны компании. 

"Проблема дела ДТЭК в его излишней политизированности в самом начале. Сейчас, по прошествии трех лет расследования, мы видим, что ни НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ред.), ни "Укрэнерго" не в состоянии обосновать злоупотребления ДТЭК", - заявил он.

По его словам, вся произведенная электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию "Энергорынок" по ценам, установленным НКРЭКУ.

"Мы не видим доказательств, подтверждающих обвинения именно в злоупотреблении монопольным положением… Есть уголь ДТЭК, который продается генерации ДТЭК. А генерация продает электроэнергию госоператору расчетов "Энергорынок". Кто устанавливает тариф для тепловой генерации? НКРЭКУ", - сказал он.

При этом он заявил, что в случае с ДТЭК  можно говорить о том, что есть признаки доминирующего положения на рынке.

"В случае с ДТЭК мы действительно можем говорить о том, что есть признаки доминирующего положения на рынке. Но они не реализовываются самой компанией", - отметил он.

По словам Терентьева, Антимонопольный комитет расследует исключительно вопросы возможного злоупотребления монопольным положением, однако не касаются вопросов вертикальной интеграции.

"Передача товаров внутри группы не создает рынок и не является продажей. Это разные переделы в рамках одного субъекта рынка. На самом деле, решение вопроса ДТЭК находится в парламенте. Регулируемый рынок на то и создается, чтобы быть регулируемым. Там где есть регулируемый рынок, там нет конкуренции, а значит, нет нарушений конкуренции. ДТЭК может передавать уголь внутри группы по любой цене", - отметил он.

В 2015 году НКРЭКУ обратилась в АМКУ с требованием расследовать признаки монопольного положения  группы ДТЭК ("ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Востокэнерго") на рынке генерации электроэнергии.

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Теги:  ДТЭК,  Антимонопольный комитет Украины,  Юрий Терентьев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС