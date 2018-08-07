Справа в АМКУ про монополізм ДТЕК надмірно політизована, - Терентьєв

Терентьєв заявив, що проблема справи ДТЕК у її надмірній політизованості на самому початку

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв заявив про політизацію розслідування справи про можливе зловживання монопольним (домінуючим) становищем групи ДТЕК на ринку виробництва електроенергії. Про це Терентьєв заявив в інтерв'ю виданню "Цензор. НЕТ".

За словами Терентьєва, трирічне розслідування не виявило порушень з боку компанії.

"Проблема справи ДТЕК у її надмірній політизованості в самому початку. Зараз, після трьох років розслідування, ми бачимо, що ні НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, - ред.), ні "Укренерго" не в змозі обґрунтувати зловживання ДТЕК", - заявив він.

За його словами, вся вироблена електроенергія продається генеруючими компаніями державному підприємству "Енергоринок" за цінами, встановленими НКРЕКП.

"Ми не бачимо доказів, що підтверджують звинувачення саме у зловживанні монопольним становищем... Є вугілля ДТЕК, яке продається генерації ДТЕК. А генерація продає електроенергію держоператору розрахунків "Енергоринок". Хто встановлює тариф для теплової генерації? НКРЕКП", - сказав він.

При цьому він заявив, що у випадку з ДТЕК можна говорити про те, що є ознаки домінуючого положення на ринку.

"У випадку з ДТЕК ми дійсно можемо говорити про те, що є ознаки домінуючого положення на ринку. Але вони не реалізовуються компанією", - зазначив він.

За словами Терентьєва, Антимонопольний комітет розслідує виключно питання можливого зловживання монопольним становищем, однак не стосуються питань вертикальної інтеграції.

"Передача товарів всередині групи не створює ринок і не є продажем. Це різні переробки в межах одного суб'єкта ринку. Насправді, рішення питання ДТЕК знаходиться в парламенті. Регульований ринок на то і створюється, щоб бути регульованим. Там де є регульований ринок, там немає конкуренції, а значить, немає порушень конкуренції. ДТЕК може передавати вугілля всередині групи за будь-якою ціною", - зазначив він.

У 2015 році НКРЕКП звернулася в АМКУ з вимогою розслідувати ознаки монопольного становища групи ДТЕК ("ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго") на ринку генерації електроенергії.