Справу агітатора на виборах президента РФ в окупованому Криму передано до суду

Керівниця всеросійського громадського руху "Волонтеры победы" збирала підписи за одного із кандидатів у президенти РФ

Прокуратура Криму передала до суду обвинувальний акт щодо особи, котра організовувала збір підписів на підтримку кандидата на незаконних виборах президента Росії в окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні прокуратури АР Крим.

Зокрема, йдеться про громадянку України, котра є також керівником кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтеры победы". Їй висунуто обвинувачення у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Встановлено, що на початку 2018 року очільниця руху була серед організаторів незаконного проведення виборів президента Російської Федерації на території тимчасово окупованої території України - півострові Крим. Зокрема, вона організувала та проводила збір підписів на підтримку висунення одного з кандидатів на пост президента Росії.

"Таким чином, дана громадянка України, беручи участь в офіційній процедурі підготовки до незаконного проведення на тимчасово окупованій території України виборів президента РФ, сприяла легалізації діяльності окупаційної влади та визнання анексії Криму, тобто вчиняла дії, направлені на зміну меж території України та її державного кордону", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 9 липня 2018 року у рамках саміту Україна-Євросоюз у Брюсселі голова Європейської Ради Дональд Туск сказав, що проведення виборів президента Росії в анексованому Криму стало однією із причин продовження санкцій Євросоюзу проти РФ.