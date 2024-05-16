Делегація зі Шрі-Ланки вирушить до РФ через загиблих на війні в Україні найманців, - ЗМІ

Шрі-Ланка направить делегацію в Росію для розслідування долі сотень своїх громадян, які беруть участь у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міноборони країни попередило, що за допомогою WhatsApp у Шрі-Ланки вербують колишніх військових, яким пропонують велику зарплату і громадянство РФ.
"У повідомленнях, надісланих громадянами Шрі-Ланки, вказується номер агента, який потім організовує документацію та польоти", - пише видання.
Журналісти вказали, що такі пропозиції є привабливими для громадян Шрі-Ланки, адже країна перебуває в економічній кризі.
Раніше влада Шрі-Ланки почала розслідування після повідомлень про те, що її громадян, які переважно пройшли військову підготовку, продають для участі у війні проти України.
"Основне завдання полягає у визначенні точної кількості людей у Росії. За неофіційними даними, в Росії перебуває приблизно 600-800 громадян Шрі-Ланки", - повідомив міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія.
Російській армії не вистачає людей для війни проти України через велику кількість втрат, яких вона зазнає на полі бою. Тому Кремль вербує до лав окупаційних військ найманців з інших країн.
Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявляв, що ЗСУ вдалося взяти в полон найманців зі Шрі-Ланки в районі міста Часів Яр у Донецькій області.
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