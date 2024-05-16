RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Делегация из Шри-Ланки отправится в РФ из-за погибших на войне в Украине наемников, - СМИ

Архивное фото: Шри-Ланка в России будет искать погибших на войне наемников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Шри-Ланка направит делегацию в Россию для расследования судьбы сотен своих граждан, участвующих в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Минобороны страны предупредило, что с помощью WhatsApp в Шри-Ланке вербуют бывших военных, которым предлагают большую зарплату и гражданство РФ. 

"В сообщениях, отправленных гражданами Шри-Ланки, указывается номер агента, который затем организует документацию и полеты", - пишет издание.

Журналисты указали, что такие предложения являются привлекательными для граждан Шри-Ланки, ведь страна находится в экономическом кризисе. 

Шри-Ланка ведет свое расследование

Ранее власти Шри-Ланки начали расследование после сообщений о том, что ее граждан, которые преимущественно прошли военную подготовку, продают для участия в войне против Украины.

"Основная задача заключается в определении точного количества людей в России. По неофициальным данным, в России находится примерно 600-800 граждан Шри-Ланки", - сообщил министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия.

Наемники из Шри-Ланки воюют на стороне России

Российской армии не хватает людей для войны против Украины из-за большого количества потерь, которые она несет на поле боя. Поэтому Кремль вербует в ряды оккупационных войск наемников из других стран.

Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявлял, что ВСУ удалось взять в плен наемников из Шри-Ланки в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШри-ЛанкаВойна в Украине