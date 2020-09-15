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Польская делегация посетила зону ООС

Донбасс, Вторник 15 сентября 2020 17:13
Польская делегация посетила зону ООС
Фото: делегация ВС Польши посетила зону ООС
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 15 сентября, польская делегация посетила район проведения операции Объединенных сил. Они детально ознакомились с обстановкой на месте выполнения боевых задач.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

Во время визита командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомил иностранную делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной обстановкой, а также с мерами, которые предпринимаются для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Фото: делегация ВС Польши посетила зону ООС

Напомним, на протяжении прошлых суток, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили перемирье на Донбассе.

Кроме того, на Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Также наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили, что боевики строят новые позиции в Луганской области, что является нарушением условий перемиря.

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