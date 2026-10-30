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Делегація України дісталась до Олешок: евакуація розпочалась (відео)

11:39 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: евакуація з Олешок розпочалась 30 жовтнян (Getty Images)

Українська делегація у п'ятницю, 30 жовтня, дісталась до Олешок. У місті стартувала евакуація і роздача гуманітарки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та заяву омбудсмена Дмитра Лубінця.

"Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги", - зазначив нардеп.

Арахамія додав, що режим тиші продовжується і пообіцяв розповісти подробиці пізніше.

Лубінець наголосив, що режим тиші в Олешках триває вже 80 годин і продовжується далі. Він додав, що зараз спілкується з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше.

"Наш головний пріоритет - люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Вона передбачає доставку гуманітарної допомоги цивільним і підготовку до евакуації місцевих жителів. Режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.

Нагадаємо, Лубінець заявив, що розмінування маршрутів для гуманітарного конвою та евакуації з Олешок закінчилося. Він повідомив, що місцеві жителі отримають можливість евакуюватись до 14:00 п'ятниці, 30 жовтня.

Про те, що відомо про гуманітарну місію в Олешках та евакуацію на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Давид АрахаміяОлешкиВійна в Україні