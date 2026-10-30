Делегація України дісталась до Олешок: евакуація розпочалась (відео)

"Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги", - зазначив нардеп.

Арахамія додав, що режим тиші продовжується і пообіцяв розповісти подробиці пізніше.

Лубінець наголосив, що режим тиші в Олешках триває вже 80 годин і продовжується далі. Він додав, що зараз спілкується з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше.

"Наш головний пріоритет - люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Вона передбачає доставку гуманітарної допомоги цивільним і підготовку до евакуації місцевих жителів. Режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.