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Делегация Украины в Минске встретилась с российской стороной в ТКГ

Новости » Политика     11.06.2020 - 19:15
Делегация Украины в Минске встретилась с российской стороной в ТКГ
Фото: Офис президента Украины (РБК-Украина)

Обсудили повышение эффективности работы ТКГ

Делегация Украины во время рабочего визита в столицу Беларуси встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Встреча состоялась для обсуждения повышения эффективности работы ТКГ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что встреча украинской делегации с представителями России является частью договоренностей "нормандской четверки".

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - заявили в ОП.

Детали встречи не разглашаются.

По данным Минреинтеграции, в состав украинской делегации входят министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, министр обороны Андрей Таран, руководитель ОП Андрей Ермак и представители Министерства иностранных дел.

Напомним, вчера состоялась очередная видеоконференция ТКГ с участием переселенцев, которые теперь постоянно будут входить в состав украинской стороны.

Украинская сторона в ТКГ во время вчерашнего заседания назвала условия проведения выборов на временно оккупированном Донбассе.

Добавим, появление переселенцев в ТКГ стало неожиданностью для России и ОБСЕ, российская сторона выступает против нового формата.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины МинскОфис президентаКонтактная группа
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