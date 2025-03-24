Делегація США відвідає Гренландію на тлі заяв Трампа про захоплення країни

Делегацію очолять дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса - Уша Венс. Також до складу делегації увійдуть радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц і міністр енергетики Кріс Райт.

Волтц і Райт планують відвідати космічну базу Пітуффік - американську військову базу в Гренландії. Білий дім заявив, що там вони отримають брифінги від американських військовослужбовців.

Потім вони приєднаються до Уше Венс, щоб відвідати історичні місця та взяти участь у національних перегонах на собачих упряжках.

Браян Г'юз, який є представником Ради нацбезпеки Білого дому, заявив, що американська делегація "впевнена, що цей візит надасть можливість для розвитку партнерських відносин, що поважають самовизначення Гренландії та сприяють економічному співробітництву".

"Це візит для того, щоб дізнатися більше про Гренландію, її культуру, історію та людей, а також відвідати перегони на собачих упряжках, спонсором яких Сполучені Штати з гордістю виступають, все просто та зрозуміло", - додав Г'юз.