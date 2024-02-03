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Делегація РФ приїхала з окупованого Криму. МЗС передало офіційну ноту протесту Нікарагуа

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (mfa gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

МЗС України передало офіційну ноту протесту Нікарагуа. Причиною для неї став візит російської делегації до цієї країни з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

"У зв’язку з приїздом російської делегації з тимчасово окупованого Криму до Нікарагуа Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту", - каже він, зазначивши, що українською стороною протест було заявлено 31 січня.

У МЗС наголошують, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - підкреслюють в міністерстві.

Коли відбувся візит російської делегації?

Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року - з метою підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.

Про цей випадок порушення суверенітету України стало відомо після моніторингу іспаномовних джерел інформації Представництвом президента України в Криму.

Скандали

У листопаді минулого року The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи повідомив, що росіяни шукають альтернативні шляхи доступу до окупованого Криму. Зокрема, російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, обговорюють будівництво підводного тунелю, що з'єднує РФ із півостровом. За даними видання, нібито переговори щодо цього будівництва вже відбулися наприкінці жовтня. Але в МЗС Китая назвали повідомлення про це таким, що "позбавлено підстав".

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року уряд Угорщини оприлюднив відеоролик із закликом до миру в Україні. На одному із кадрів Крим був зображений частиною Росії. У МЗС України відреагували, заявивши, що це є прямим запереченням офіційних заяв щодо позиції Будапешта.

 

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