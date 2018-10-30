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Делегация Посольства США в Украине посетила базу ВМСУ на Азовском море

Новости » Общество    30.10.2018 - 00:58
Фото: Мари Йованович с военнослужащими ВМСУ (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Фото: Мари Йованович с военнослужащими ВМСУ (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Основной целью посещения было ознакомление с ситуацией в Азовском море

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович вместе с делегацией посольства США посетили инфраструктурные объекты и корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМСУ.

Сообщается, что основной целью визита делегации Посольства США в Украине стало ознакомление с существующей ситуацией в акватории Азовского моря, а также посещение мест базирования подразделений ВМСУ.

Во время встречи Йованович обсудила с командующим ВМСУ адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути для будущего сотрудничества.

"После визита на корабле украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области", - сообщили в ВМСУ.

Напомним, Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно резолюции в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против РФ будут усилены.

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