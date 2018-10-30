Делегація Посольства США в Україні відвідала базу ВМСУ на Азовському морі

Фото: Марі Йованович з військовослужбовцями ВМС України (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Основною метою відвідин було ознайомлення з ситуацією в Азовському морі

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович разом з делегацією посольства США відвідали інфраструктурні об'єкти й кораблі Військово-морських сил України (ВМСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМСУ.

Повідомляється, що основною метою візиту делегації Посольства США в Україні стало ознайомлення з існуючою ситуацією в акваторії Азовського моря, а також відвідування місць базування підрозділів ВМСУ.

Під час зустрічі Йованович обговорила з командувачем ВМСУ адміралом Ігорем Воронченко безпеку в регіоні та пріоритетні шляхи для майбутнього співробітництва.

"Після візиту на кораблі українських ВМС, які базуються в Азовському морі, іноземна делегація оглянула пункти постійної дислокації морських піхотинців в Запорізькій області", - повідомили у ВМСУ.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Згідно резолюції в разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти РФ будуть посилені.