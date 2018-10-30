ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Делегація Посольства США в Україні відвідала базу ВМСУ на Азовському морі

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 00:58
Фото: Марі Йованович з військовослужбовцями ВМС України (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Фото: Марі Йованович з військовослужбовцями ВМС України (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Основною метою відвідин було ознайомлення з ситуацією в Азовському морі

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович разом з делегацією посольства США відвідали інфраструктурні об'єкти й кораблі Військово-морських сил України (ВМСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМСУ.

Повідомляється, що основною метою візиту делегації Посольства США в Україні стало ознайомлення з існуючою ситуацією в акваторії Азовського моря, а також відвідування місць базування підрозділів ВМСУ.

Під час зустрічі Йованович обговорила з командувачем ВМСУ адміралом Ігорем Воронченко безпеку в регіоні та пріоритетні шляхи для майбутнього співробітництва.

"Після візиту на кораблі українських ВМС, які базуються в Азовському морі, іноземна делегація оглянула пункти постійної дислокації морських піхотинців в Запорізькій області", - повідомили у ВМСУ.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Згідно резолюції в разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти РФ будуть посилені.

В Україну прибула офіційна торгова місія США Волкер відвідає Україну в листопаді
Новини України Сполучені Штати АмерикиАзовское моревмс Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся