Делегація з Конгресу США вирушить до Угорщини для просування заявки Швеції в НАТО

Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину, оскільки тиск на Будапешт з вимогою ратифікувати членство Швеції в НАТО продовжує зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції. Цей процес вимагає підтримки всіх членів, що погіршує відносини зі Сполученими Штатами і викликає стурбованість серед їхніх союзників.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у якого зв'язки з Росією кращі, ніж у інших країн ЄС і більшості членів НАТО, каже, що його уряд підтримує приєднання Швеції до альянсу.
Посольство США заявило, що сенатори вирушать до Угорщини з місією, зосередженою на стратегічних питаннях, які стоять перед НАТО та Угорщиною.
Посол США Девід Прессман раніше заявляв, що вступ Швеції до НАТО є питанням, яке безпосередньо зачіпає національну безпеку Сполучених Штатів.
Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які відмовлялися ратифікувати членство, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.
Останнім кроком є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах до кінця лютого.
Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.
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