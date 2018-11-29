6-8 ноября 2018 года в Вене (Австрия) состоялась выставка European Utility Week, которая собрала под одной крышей признанных экспертов в области интеллектуальной энергетики. EUW - это платформа для встречи и обмена опытом европейских специалистов высшего уровня из лидирующих мировых компаний энергетического сектора.

Делегация компании “САМГАЗ” посетила European Utility Week 2018 и провела ряд рабочих встреч с европейскими производителями оборудования для учета газа.

Участники мероприятия обсудили глобальные вопросы, касающиеся низкоуглеродных энергосистем, торговли энергетическими ресурсами, развитии “умной” энергетики, а также современные системы учета потребления энергоресурсов.

“Мероприятия такого масштаба ежегодно поднимают вопросы важности внедрения инновационных решений в секторе энергетики. Я считаю эту отрасль одной из самых перспективных в Украине. European Utility Week еще раз подтвердил правильность вектора развития новой продукции компании САМГАЗ по дистанционной передаче учета данных”, - отметил Андрей Марков, основатель компании “САМГАЗ”.

Компания “САМГАЗ” является ведущим украинским производителем оборудования для измерения и учета газа. Основная продукция компании – бытовые и промышленные счетчики газа ТМ “САМГАЗ”. За годы работы “САМГАЗ” было изготовлено, установлено и успешно эксплуатируется около 3 миллионов счетчиков газа.