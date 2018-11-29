6-8 листопада 2018 року в Відні (Австрія) відбулася виставка European Utility Week, яка зібрала під одним дахом визнаних експертів у галузі інтелектуальної енергетики. EUW - це платформа для зустрічі та обміну досвідом європейських фахівців вищого рівня з лідируючих світових компаній енергетичного сектора.

Делегація компанії "САМГАЗ" відвідала European Utility Week 2018 і провела ряд робочих зустрічей з європейськими виробниками обладнання для обліку газу.

Учасники заходу обговорили глобальні питання, що стосуються низьковуглецевих енергосистем, торгівлі енергетичними ресурсами, розвитку "розумної" енергетики, а також сучасні системи обліку споживання енергоресурсів.

"Заходи такого масштабу щорічно підіймають питання важливості впровадження інноваційних рішень в секторі енергетики. Я вважаю цю галузь однією з найперспективніших в Україні. European Utility Week ще раз підтвердив правильність вектора розвитку нової продукції компанії САМГАЗ за дистанційною передачі обліку даних ", - зазначив Андрій Марков, засновник компанії" САМГАЗ ".

Компанія "САМГАЗ" є провідним українським виробником обладнання для вимірювання та обліку газу. Основна продукція компанії - побутові та промислові лічильники газу ТМ "САМГАЗ". За роки роботи "САМГАЗ" було виготовлено, встановлено та успішно експлуатується близько 3 мільйонів лічильників газу.