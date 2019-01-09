Делегация КНДР в сентябре тайно посетила Канаду

Фото: КНДР (wikimedia.org)

Канадская сторона настаивала на продвижении в процессе денуклеаризации

Делегация Северной Кореи (КНДР) в конце сентября 2018 года тайно посетила Канаду для переговоров. Об этом сообщил источник в канадском правительстве, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.

По информации собеседника канала, переговоры с северокорейцами продолжались два дня и канадская сторона настаивала на продвижении в процессе денуклеаризации и призывала обратить внимание на "серьезные проблемы с правами человека" в Северной Корее.

Каким образом была организована эта встреча неизвестно, но, по информации канала, канадские дипломаты "приветствуют" любые личные переговоры, которые нечасто происходят в отношениях с КНДР.

В то же время представитель министерства иностранных дел Канады Гийом Берубе заявил телеканалу, что встреча не является доказательством изменений в статусе канадских дипломатических отношений с КНДР.

"Хотя недавно начавшийся и продолжающийся межкорейский диалог обнадеживает, мы по-прежнему обеспокоены отсутствием конкретных действий со стороны Северной Кореи в направлении денуклеаризации", - заявил Берубе.

Он также сообщил, что визит северокорейцев в Оттаву был обсужден с союзниками Канады, включая США.

"Мы всегда обсуждаем с близкими партнерами и союзниками единый подход в плане оказания давления на Северную Корею", - сказал Берубе.

Отметим, Канада и КНДР разорвали дипломатические отношения в 2010 году.

Напомним, сейчас лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.