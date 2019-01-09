Делегація КНДР у вересні таємно відвідала Канаду

Фото: КНДР (wikimedia.org)

Канадська сторона наполягала на просуванні в процесі денуклеаризації

Делегація Північної Кореї (КНДР) наприкінці вересня 2018 року таємно відвідала Канаду для переговорів. Про це повідомило джерело в канадському уряді, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

За інформацією співрозмовника каналу, переговори з північнокорейцями тривали два дні і канадська сторона наполягала на просуванні в процесі денуклеаризації і закликала звернути увагу на серйозні проблеми з правами людини в Північній Кореї.

Яким чином була організована ця зустріч невідомо, але, за інформацією каналу, канадські дипломати "вітають" будь-які особисті переговори, які нечасто відбуваються у відносинах з КНДР.

Водночас представник міністерства закордонних справ Канади Гійом Берубе заявив телеканалу, що зустріч не є доказом змін у статусі канадських дипломатичних відносин із КНДР.

"Хоча міжкорейський діалог, що нещодавно розпочався і триває, обнадіює, ми як і раніше стурбовані відсутністю конкретних дій з боку Північної Кореї в напрямку денуклеаризації", - заявив Берубе.

Він також повідомив, що візит північнокорейців до Оттави був обговорений з союзниками Канади, включаючи США.

"Ми завжди обговорюємо з близькими партнерами і союзниками єдиний підхід в плані тиску на Північну Корею", - сказав Берубе.

Зазначимо, Канада і КНДР розірвали дипломатичні стосунки в 2010 році.

Нагадаємо, зараз лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває з візитом у Китаї на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна.