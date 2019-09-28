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Делегация Грузии отказывается ехать на сессию ПАСЕ

Новости » Политика    28.09.2019 - 00:24
Делегация Грузии отказывается ехать на сессию ПАСЕ
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

Грузия присоединилась к Украине вопросе бойкота ПАСЕ из-за возвращения России

Грузинская делегация не будет в полном составе принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сказал представитель Грузии в ПАСЕ Георгий Канделаки, передает LB.ua.

Окончательное решение посещать ли сессию ПАСЕ через некоторое время подтвердит глава делегации. По словам Канделаки, Грузия поддерживает позицию Украины и еще пяти стран из-за возвращения России в состав Ассамблеи.

"Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Невзирая на то, что в июле это голосование (о восстановлении полномочий делегации РФ, - ред.) было не в нашу пользу. Говоря "нашу", я подразумеваю шесть стран: Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в демарше против возвращения России в ПАСЕ", - сказал Канделаки.

Он добавил, что на следующей неделе все мероприятия, которые будут происходить на полях ПАСЕ, праздничные.

"Мероприятия будут посвящены 70-летию со дня основания Совета Европы. И нет причин у нас или у украинских коллег поднимать бокал шампанского с российской делегацией", - сказал он.

Напомним, делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что не будет принимать участия в осенней сессии организации.

Вскоре заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил о давлении на новую делегацию Украины через секретариат ПАСЕ. По его словам, делегацию Украины заставляют прибыть в Страсбург.

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