Делегація ЄС планує взяти участь в конференції з жителями Криму в Радбезі ООН

Фото: засідання Радбезу ООН (flickr com statephotos)

Також участь в конференції планують взяти 19 представників країн ЄС

Делегація Європейського союзу планує взяти участь в організованій Російською Федерацією конференції з жителями окупованого Криму в Раді безпеки ООН. Такими діями представники ЄС можуть порушити власні правила щодо контактів із фактичною "владою" окупованого Криму.

Про це повідомили двоє європейських дипломатів в коментарі Радіо Свобода.

За словами дипломатів, участь в запланованій на 21 травня відеоконференції мають намір брати близько 19 з 27 представників країн ЄС на різних рівнях, а також офіційна делегація ЄС в ООН.

Зазначається, що рішення проігнорувати організовану російською делегацією конференцію наразі оголосили лише три країни Балтії, Болгарія, Нідерланди, Польща, Румунія та Фінляндія.

Крім того деякі посадовці висловили побоювання, що присутність європейських дипломатів на конференції може дискредитувати вказівки щодо невизнання анексії Криму та буде використана для російської пропаганди, навіть якщо представники ЄС будуть висловлюватися проти дій Росії.

Нагадаємо, раніше постійний представник Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що 21 травня в Радбезі ООН відбудеться неформальна відеоконференція за участі жителів окупованого Криму.

В українському представництві при ООН відреагували на намір Росії провести конференцію з жителями Криму та наголосили, що нові російські авантюри не вплинуть на думку міжнародної спільноти.

Автор: Дмитро Левицький