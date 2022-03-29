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Делегации России и Украины прибыли на переговоры. Эрдоган ждет счастливых новостей

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Делегации России и Украины прибыли на переговоры в Стамбул, которые пройдут во Долмабахче. Турецкая сторона ждет счастливых новостей по их результатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Продолжение конфликта никому не принесет пользы...Восстановление мира будет полезным для обеих сторон. Мы думаем, что вступаем в очень важный период, вы как делегации взяли на себя историческую ответственность, мы ждем от вас счастливых новостей", - отметил он, приветствуя делегации в Стамбуле.

Напомним, по данным Financial Times, Россия на переговорах с Украиной якобы готова отказаться от большинства требований, кроме НАТО.

Подробнее о раскладах сторон в материале "Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле".

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