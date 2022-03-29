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Делегації Росії та України прибули на переговори. Ердоган чекає щасливої звістки

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Делегації Росії та України прибули на переговори в Стамбул, які пройдуть у Долмабахче. Турецька сторона чекає щасливої звістки за їх результатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Продовження конфлікту нікому не принесе користі...Відновлення миру буде корисним для обох сторін. Ми думаємо, що вступаємо в дуже важливий період, ви як делегації взяли на себе історичну відповідальність, ми чекаємо від вас щасливих новин", - зазначив він, вітаючи делегації у Стамбулі.

Нагадаємо, за даними Financial Times, Росія на переговорах з Україною нібито готова відмовитись від більшості вимог, окрім НАТО.

Докладніше про розклади сторін у матеріалі "Новий раунд. Чого чекати від переговорів України та Росії у Стамбулі".

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