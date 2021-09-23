Делегации России ограничили передвижение по Страсбургу. Они отказались ехать на сессию ПАСЕ

Причиной такого решения стало то, что российской делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу, где проходит сессия ПАСЕ. Россиянам разрешили передвигать только между гостиницей и зданием Совета Европы, поскольку они привиты вакциной, которая не была одобрена в ЕС.

"Принято решение, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии по видеосвязи", - заявил собеседник "ТАСС".

В то же время спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в ответ на такие ограничения в отношении российской делегации предложил вообще отказаться от участия России в осенней сессии ПАСЕ.

"Дискриминация в отношении наших парламентариев является неприемлемой. В связи с этим правильно было бы не участвовать в заседании ПАСЕ", - заявил он.

Осенняя сессия ПАСЕ будет проходить в Страсбурге с 27 по 30 сентября. В связи с пандемией коронавируса сессии ПАСЕ проходят в гибридном формате, то есть делегации могут либо приехать в Страсбург, либо участвовать онлайн.