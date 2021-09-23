Делегації Росії обмежили пересування по Страсбургу. Вони відмовилися їхати на сесію ПАРЄ

Причиною такого рішення стало те, що російській делегації заборонили вільно пересуватися Страсбургом, де проходить сесія ПАРЄ. Росіянам дозволили пересувати лише між готелем та будівлею Ради Європи, оскільки вони щеплені вакциною, яка не була схвалена в ЄС.

"Ухвалено рішення, що всі члени російської делегації будуть брати участь в сесії по відеозв'язку", - заявив співрозмовник "ТАСС".

Водночас спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін у відповідь на такі обмеження щодо російської делегації запропонував взагалі відмовитися від участі Росії в осінній сесії ПАРЄ.

"Дискримінація щодо наших парламентаріїв є неприйнятною. У зв'язку з цим правильно було б не брати участь в засіданні ПАРЄ", - заявив він.

Осіння сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 27 по 30 вересня. Через пандемію коронавірусу сесії ПАРЄ проходять у гібридному форматі, тобто делегації можуть або приїхати в Страсбург, або брати участь онлайн.