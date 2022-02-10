В деле о захвате Полтавского ГОКа уже поменяли семь коллегий судей

В Северном апелляционном хозсуде несколько коллегий одна за другой берут самоотводы, из-за чего суд не может принять вообще никакого решения в крупном инвестиционном споре. Речь идет об иске связанных с Игорем Коломойским оффшорных компаний против бизнеса Константина Жеваго, в рамках которого структуры Коломойского хотят заполучить 10% акций Полтавского ГОКа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Дело .

Как отмечает издание, договор купли-продажи акций регулярно оспаривали с 2009 года. Цена вопроса - порядка 3 млрд грн, которые Полтавскому ГОКу придется компенсировать Ferrexpo. Кроме того, возможны также инвестиционные иски против Украины, поскольку речь идет о защите британских инвестиций.

Предыдущие попытки заполучить акции со стороны Коломойского не увенчались успехом. Суды выносили решения не в его пользу. Осенью 2020 года оффшорные фирмы решили оспорить и эти решения.

Истцы считают, что у сторон на момент совершения сделки момент не было нужных лицензий на осуществление валютных операций. Суд первой инстанции в удовлетворении иска в деле №910/15551/20 отказал. С июня 2021 года дело слушается в Северном апелляционном хозсуде.

Однако дело практически не двигается: судьи нескольких коллегий подряд берут самоотводы от рассмотрения дела на основании необоснованных заявлений об отводах от одной из сторон. По мнению авторов, это может свидетельствовать о том, что адвокаты истца ищут "лояльного" судью.

"По состоянию на средину февраля в деле №910/15551/20, которое слушают в суде, поменялся уже седьмой (!) состав коллегии. И это, судя по всему, еще не предел", - отмечает издание со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

По мнению наблюдателей в адвокатской среде, налицо - явное злоупотребление правом на заявление отводов со стороны одной из сторон процесса, а также - правом на самоотвод со стороны судей, отмечают журналисты.

В статье также говорится, что речь идет о явных признаках уголовного преступления, нарушения базовых правил функционирования системы, которое произошло при участии как судей, так и работников канцелярии суда, ответственных за корректную работу системы автораспределения дел.