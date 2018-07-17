В деле покушения на Бабченко СБУ проверит, есть ли на записях Герман

СБУ изучит записи с организатором покушения на убийство Бабченко

Служба безопасности Украины изучит, присутствует Борис Герман, подозреваемый в подготовке покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, на оперативных записях в этом деле. Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Киева.

Указывается, что такое ходатайство мотивировано тем, что в неустановленное досудебным расследованием время подозреваемый "с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения, решил поступить в Украине террористические акты с применением оружия".

Во время проведения дактилоскопической экспертизы видео - и аудио записей специалисты должны определить, принимал ли участие Борис Герман в переговорах относительно организации покушения на Бабченко.

"Если так, то какие конкретно слова и фразы, им произнесенные, согласно протоколу по результатам проведения негласного следственного (розыскного) действия?", - говорится в постановлении суда.

Также эксперты должны определить также суть разговоров между Германом и Алексеем Цимбалюком, "исполнителем", что сотрудничал с правоохранителями.

Для исследования записей Главному следственному управлению СБУ, которое занимается расследованием дела, предоставлено диски с видеозаписями от Департамента защиты национальной государственности ведомства, проводившего следственные действия.

Напомним, 18 июня 2018, Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты относительно Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.