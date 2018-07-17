У справі замаху на Бабченка СБУ перевірить, чи є на записах Герман

СБУ вивчить записи із організатором замаху на вбивство Бабченко

Служба безпеки України дослідить, чи присутній Борис Герман, підозрюваний у підготовці замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, на оперативних записах у цій справі. Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Києва.

Зазначається, що таке клопотання мотивовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час підозрюваний "з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, вирішив вчинити в Україні терористичні акти із застосуванням зброї".

Під час проведення дактилоскопічної експертизи відео- та аудіо записів фахівці мають визначити, чи брав участь Борис Герман у переговорах щодо організації замаху на Бабченка.

"Якщо так, то які конкретно слова та фрази ним промовлені, згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії?", - йдеться в ухвалі суду.

Також експерти мають визначити також суть розмов між Германом та Олексієм Цимбалюком, "виконавцем", що співпрацював з правоохоронцями.

Для дослідження записів Головному слідчому управлінню СБУ, яке займається розслідуванням справи, надано диски з відеозаписами від Департаменту захисту національної державності відомства, що проводив слідчі дії.

Нагадаємо, 18 червня 2018, Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту щодо Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.