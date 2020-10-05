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В деле о поджоге автомобиля Богдана появились серьезные наработки, - полиция

Автор: Андрей Козловский

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в деле о поджоге автомобиля бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана появились серьезные наработки. Ведется следствие.

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Об этом Игорь Клименко сообщил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналиста, смог бы он раскрыть подробности поджога автомобиля, глава Нацполиции пояснил, что пока нет. Результат расскажет следователь по окончанию следствия, добавил Клименко.

"Следствие продолжается и у нас есть достаточно серьезные наработки", - отметил он.

Напомним, в Днепровском районе Киева в ночь на 11 августа намеренно подожгли автомобиль Андрея Богдана. В нем был уничтожен салон, багажный отсек, крыша, заднее и переднее стекло, задние и передние окна и задние два колеса.

Также РБК-Украина писало, что стали известны подробности поджога авто журналистки во Львове.

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