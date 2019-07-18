В деле о квартирах Нацгвардии появился новый подозреваемый

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Новый фигурант дела - исполнительный директор компании-застройщика

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении еще одному фигуранту дела об обмене квартир Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

О подозрении было сообщено в четверг, 18 июля.

"18 июля 2019 года исполнительному директору компании-застройщика сообщено о подозрении в организации схемы по завладению имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый занимал должность заместителя главы правления по строительству государственной компании, а фактически, как выяснило следствие, руководил хозяйственной деятельностью ряда частных компаний, которые реализовывали проекты по строительству в Киеве, один из которых стал поводом для расследования детективов нацбюро.

По данным следствия, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в НГУ) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земучасток площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). При этом стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить НГУ на старте договоренностей.

Напомним, САП обжаловала решение суда о мерах пресечения подозреваемым по делу об обмене квартир Национальной гвардии. В частности, двум подозреваемым была избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн и 1,5 млн грн соответственно. При этом детективы НАБУ просили суд арестовать их с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн и 7 млн ​​грн соответственно.

Как писало РБК-Украина, Соломенский райсуд Киева избрал бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову меру пресечения. Размер залога определили в пределах 4 млн 802 тыс. 500 гривен. Однако через три дня этот залог уже заплатили, а экс-командующий НГУ вышел из изолятора временного содержания.