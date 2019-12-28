В деле "Дельта банка" из-за действий НАБУ государству нанесен ущерб в 87 млн долл., - юрист

Расходы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а значит, государства, в результате действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) увеличиваются на 87 млн долларов. Такое мнение высказал адвокат Денис Бугай, комментируя решение Северного апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря, передает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Как сообщается, суд удовлетворил апелляционные жалобы НАБУ и АО "Дельта Банк" на решение Хозяйственного суда города Киева от 27 июня и признал недействительным договор уступки права требования от 29 марта 2013 года.

По данному договору, "Дельта Банк" в качестве покрытия риска невозврата 87,29 долларов с корреспондентского счета в австрийском Майнл банк получил в качестве обеспечения права требования аналогичной суммы с кипрской компании "Калума Холдингз Лимитед", перед которой банк имел обязательства, и денежные средства этой компании находились в банке.

Таким образом, после "потери" 87,29 долларов в австрийском Майнл банк, Дельта банк смог компенсировать такую потерю за счет компании "Калума".

Более того, этот договор был фактически выполнен, со счета компании "Калума" были списаны денежные средства, о чем свидетельствуют письменные заверения компании и ее независимый аудит, пишет издание.

По мнению юристов, бюро по делу АО "Дельта Банк" не может доказать причинение вреда государству.

"НАБУ с 2016 года расследует дело о якобы присвоении АО "Дельта Банк" 87 млн долл. США средств рефинансирования НБУ. Но на самом деле, в период, который расследуется, и задолго до него, банк вообще не получал средства рефинансирования. В деле не фигурируют должностные лица НБУ категории "А", что вообще ставит под сомнение подследственность дела НАБУ", - считает защитник.

По его словам, вызывает вопросы и процессуальная чистота: помимо беспрецедентной скорости рассмотрения судами дела (иногда решение выносится до получения всех материалов), непонятно, почему НАБУ вмешивается в коммерческую деятельность частного банка, и своим иском искусственно создает "ущерб".

Также Бугай напомнил, что Конституционный суд признал неконституционным право НАБУ обращаться с исками в хозяйственные суды. "Видимо, в этом деле бюро нашло иные средства "убеждения" суда, о чем обязательно будет уведомлен Высший совет юстиции", - заявил юрист.

По мнению адвоката, сотрудники НАБУ могли "фальсифицировать" доказательства в деле, искусственно создать состав преступления, чем вынудили суд принять соответствующее решение, нанеся ущерб государству на 87 млн долларов.

"Детективы НАБУ используют различные незаконные методы в своей работе - осуществляют вмешательство в рассмотрение дела, откровенно вводят судей в заблуждение, манипулируют фактами, скрывают невыгодные для них доказательства, создают давление на судей и др. Таким образом, НАБУ в деле "Дельта Банка" пытается искусственно создать состав преступления с целью незаконного привлечения к ответственности бывших менеджеров и собственников АО "Дельта банк", - заявляет адвокат.

Обо всех выявленных возможных нарушениях адвокаты проинформировали антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщалось, ПАО "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года. В финучреждение была введена временная администрация, а в октябре того же года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта-банка". Акционерами банка на тот момент являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).