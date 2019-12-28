У справі "Дельта банку" через дії НАБУ державі завдано збитків на 87 млн дол., - юрист

Витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а отже, держави, в результаті дій Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) збільшуються на 87 млн доларів. Таку думку висловив адвокат Денис Бугай, коментуючи рішення Північного апеляційного господарського суду від 17 грудня, передає РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

Як повідомляється, суд задовольнив апеляційні скарги НАБУ та АТ "Дельта Банк" на рішення Господарського суду міста Києва від 27 червня та визнав недійсним договір уступки права вимоги від 29 березня 2013 року.

За даним договором, "Дельта Банк" в якості покриття ризику неповернення 87,29 доларів з кореспондентського рахунку в австрійському Майнл банк отримав в якості забезпечення права вимоги аналогічної суми з кіпрської компанії "Калума Холдінгз Лімітед", перед якою банк мав зобов'язання і грошові кошти цієї компанії перебували в банку.

Таким чином, після "втрати" 87,29 доларів в австрійському Майнл банк, Дельта банк зміг компенсувати таку втрату за рахунок компанії "Калума".

Більш того, цей договір був фактично виконаний, з рахунку компанії "Калума" були списані кошти, про що свідчать письмові запевнення компанії і її незалежний аудит, пише видання.

На думку юристів, бюро по справі АТ "Дельта Банк" не може довести заподіяння шкоди державі.

"НАБУ з 2016 року розслідує справу про нібито присвоєння АТ "Дельта Банк" 87 млн дол. США коштів рефінансування НБУ. Але насправді, в період, який розслідується, і задовго до нього, банк взагалі не отримував кошти рефінансування. В справі не фігурують посадові особи НБУ категорії "А", що взагалі ставить під сумнів підслідність справи НАБУ", - вважає захисник.

За його словами, викликає питання і процесуальна чистота: крім безпрецедентної швидкості розгляду судами справи (іноді рішення виноситься до отримання всіх матеріалів), незрозуміло, чому НАБУ втручається в комерційну діяльність приватного банку, і своїм позовом штучно створює "збиток".

Також Бугай нагадав, що Конституційний суд визнав неконституційним право НАБУ звертатися з позовами до господарських судів. "Мабуть, у цій справі бюро знайшло інші засоби "переконання" суду, про що обов'язково буде повідомлена Вища рада юстиції", - заявив юрист.

На думку адвоката, співробітники НАБУ могли "фальсифікувати" докази в справі, штучно створити складу злочину, чим змусили суд прийняти відповідне рішення, завдавши шкоди державі на 87 млн доларів.

"Детективи НАБУ використовують різні незаконні методи в своїй роботі здійснюють втручання у розгляд справи, відверто вводять суддів в оману, маніпулюють фактами, приховують невигідні для них докази, створюють тиск на суддів і ін. Таким чином, НАБУ у справі "Дельта Банку" намагається штучно створити склад злочину з метою незаконного притягнення до відповідальності колишніх менеджерів і власників АТ "Дельта банк", - заявляє адвокат.

Про всі виявлені можливі порушення адвокати поінформували антикорупційну прокуратуру.

Як повідомлялося, ПАТ "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним 2 березня 2015 року. В банк була введена тимчасова адміністрація, а в жовтні того ж року Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта-банку". Акціонерами банку на той момент були Микола Лагун (70,61%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).