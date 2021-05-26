В деле бывшего адвоката Трампа изъяли доказательства украинских экс-чиновников, - Bloomberg

В рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства из электронной почты. Предположительно они принадлежать бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко, бывшему главе фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Как сообщается, имена украинцев были отредактированы, но изменения были сделаны таким образом, что имена стало видно при копировании текста и его просмотре в текстовом редакторе.

Бонди утверждал, что доказательства были вместе с материалами, изъятыми Федеральным бюро расследований 28 апреля в ходе рейдов на дом и офис Джулиани.

Издания пишут, что Бонди отказался от комментариев. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, офис которой расследует дело Джулиани, отказался от комментариев. Костелло, адвокат Джулиани, не ответил на запрос о комментарии. Луценко во вторник сообщил, что "у него нет новостей" и что он "не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте".

Прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.