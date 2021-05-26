У справі колишнього адвоката Трампа вилучили докази українських екс-чиновників, - Bloomberg

У рамках розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили докази з Електронної Пошти. Імовірно вони належатимуть колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку, колишньому голові фіскальної служби Роману Насірову і бізнесмену Олександру Левіну.

Як повідомляється, імена українців були відредаговані, але зміни були зроблені таким чином, що імена стало видно при копіюванні тексту і його перегляді в текстовому редакторі.

Бонді стверджував, що докази були разом з матеріалами, вилученими Федеральним бюро розслідувань 28 квітня в ході рейдів на будинок і офіс Джуліані.

Видання пишуть, що Бонді відмовився від коментарів. Представник прокурора США Одрі Штраусс на Манхеттені, офіс якої розслідує справу Джуліані, відмовився від коментарів. Костелло, адвокат Джуліані, не відповів на запит про коментар. Луценко у вівторок повідомив, що" у нього немає новин "і що він"не спілкувався з Джуліані ні по телефону, ні поштою".

Прокуратура вивчає, чи порушував Джуліані закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Трампа.