UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать во время деоккупации: жителям Мелитополя дали алгоритм действий

Фото: жителям Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Жителям Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации украинской армией. 13 шагов помогут им оставаться в безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Вооруженные силы Украины уже совсем рядом. Наши мужественные бойцы обязательно освободят все временно оккупированные территории", - пишет Федоров.

Как отметил городской голова, украинские бойцы уже третью ночь подряд не дают "спокойной жизни" оккупантам, а украинская власть разработала инструкцию на период освобождения захваченных территорий.

В первую очередь Федоров призвал горожан избегать мест массового скопления людей, а также находиться подальше от мест повышенной опасности, где оккупанты размещают свою технику. Речь идет о промышленных предприятиях, площадках, где собирают металлолом, а также железнодорожные пути.

Фото: жителям Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМелитополь